Ульяновский технопарк для малого бизнеса получит 500 млн рублей на развитие

19.11.18 16:46

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Ульяновская область в 2019-2020 годах получит 500 млн рублей федеральных средств на поддержку технопарка "Технокампус 2.0", который создается в Заволжском районе Ульяновска, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Решение о выделении средств министерство экономического развития РФ приняло по итогам отбора заявок регионов в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Проект "Технокампус 2.0" имеет статус приоритетного проекта региона, в настоящее время завершается этап проектирования строительства первой очереди общей площадью 35,5 тыс. кв. метров. Технопарк включает специализированные научно-исследовательские, лабораторные, образовательные, производственные блоки и общественные зоны, его создание обеспечит субъекты малого и среднего предпринимательства льготным доступом к технологической инфраструктуре.

"Реализация проекта "Технокампус 2.0" способствует внедрению в производство передовых достижений науки и техники, формированию инновационной экосистемы в регионе. В конечном итоге это позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места, обеспечить условия для динамичного развития наукоёмких технологий", - цитирует пресс-служба губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.