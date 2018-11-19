Полицейские задержали в Рязани 15 человек, подозреваемых в продаже наркотиков через интернет

19.11.18 17:42

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники рязанского Управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность региональных звеньев федерального подпольного интернет-магазина по торговле наркотиками, задержано 15 человек, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД России по региону.

По данным полиции, реализация синтетических наркотиков проводилась через импровизированные тайники- "закладки". Причастных к этому лиц сотрудники правоохранительных органов выявили в ходе мониторинга сети интернет и оперативно-розыскных мероприятий.

Полицейские при силовой поддержке офицеров отряда специального назначения "Гром" в разное время задержали в Рязани 14 мужчин в возрасте от 23 до 36 лет и 30-летнюю женщину.

"Злоумышленниками были жителями городов Рязань, Москва, Скопин, Рязанской и Московской областей, а также среди них оказался 33-летний гражданин Украины, временно проживающий в Рязани. За редким исключением двух братьев эти люди не были лично знакомы друг с другом и общались при помощи возможностей сети интернет, при этом общение было организовано с применением мер конспирации", - говорится в сообщении.

Во время досмотров задержанных, при обследовании их жилищ, транспортных средств и с мест уже сделанных закладок полицейские суммарно изъяли 1,9 кг сильнодействующего синтетического наркотического средства.

Семерых подозреваемых заключили под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения подписка о невыезде.

В рамках расследования было установлено, что задержанные являлись региональными звеньями федерального подпольного магазина по бесконтактному распространению наркотиков, которое управлялось с помощью возможностей сети интернет.

Среди злоумышленников были четко распределены роли в незаконном бизнесе, установлена законспирированная система связи через интернет. Полицейским удалось задержать межрегионального курьера, одного держателя оптового склада, двух оптовых и 11 розничных закладчиков.

Следователи следственного управления УМВД России по Рязанской области возбудили уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.210 УК РФ (Создание преступного сообщества в целях совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений и участие в нем). За создание преступного сообщества предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, за участие в нем - на срок до 10 лет.