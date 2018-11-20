Ростовская область в 2018г собрала почти 11 млн тонн зерна, привлекла в АПК порядка 30 млрд руб. инвестиций

20.11.18 09:00

Фото пресс-службы правительства Ростовской области

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Валовой сбор зерновых в Ростовской области в 2018 году составил 10,8 млн тонн, сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

"Ростовская область в очередной раз доказала, что надежно стоит на страже продовольственной безопасности страны. Без малого 11 млн тонн зерновых плюс 1,35 млн тонн масличных - это не просто очередные красивые цифры донского урожая, это надежность и престиж донского края на российском рынке продовольствия. Благодарю всех тружеников села за добросовестный и результативный труд. Благодаря им Ростовская область остается в числе российских лидеров АПК", - отметил губернатор региона Василий Голубев, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в области было собрано чуть более 13,5 млн тонн зерновых из-за лучших погодных условий. Снижение урожая не приведет к ухудшению экономики на рынке растениеводческой продукции, а собранного зерна вполне достаточно для нужд области и экспорта, поскольку цены на растениеводческую продукцию растут с июня по сегодняшний день

Так, по данным на 8 ноября закупочная цена пшеницы 3-го класса выросла на 48% по сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года – до 14 тыс. 447 рубля за тонну, подсолнечника – на 14%, до 20 тыс. 20 рублей за тонну.

По итогам января-октября Ростовская область занимает первое место в России по экспорту продовольственных товаров и сельхозсырья, а также находится в пятерке лидеров по производству зерновых и подсолнечника яйца, молока и овощей, и в первой десятке регионов по производству мяса. В этот период производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы выросло на 57%, масла сливочного – на 20%, кисломолочных продуктов - на 20,5%, картофеля – на 3,6%.

В частности, производство товарной рыбы вырос на 1,5% по сравнению с январем-октябрем прошлого года, до 13 тыс. тонн, объем улова водных биологических ресурсов – на 6%, до 12 тыс. тонн.

Уровень среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве вырос на 11%. При этом, отмечается в материалах регионального минсельхоза, вопросы, связанные с зарплатой, находятся на постоянном контроле министерства, которое заинтересовано как в своевременности выплаты, так и в повышении ее размера. Это возможно за счет создания рабочих мест посредством привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Их ежегодный объем составляет порядка 30 млрд рублей.

В этом году ИП Зинаида Карпенко завершила строительство в Ремонтненском районе мясокомбината "Восток" стоимостью 175 млн рублей. В результате трудоустроено 70 человек.

ООО "Этна" построило в Октябрьском районе комплекс по производству снековой продукции за 125 млн рублей, создав 80 рабочих мест.

ООО "Грибов-Дол" ввело в строй первую очередь предприятия по выращиванию грибов (6 камер из 18-ти) в Азовском районе. Из 500 млн рублей запланированных инвестиций освоено 180 млн рублей, приняты на работу 60 человек.

ООО "Донская усадьба" в начале сентября открыла в Тарасовском районе первую очереди (14,65 га) тепличного комплекса, вложив в строительство 4,2 млрд рублей. На сегодняшний день к работе уже приступило 85 человек из 350, которые будут трудоустроено после завершения всего проекта.

До конца года ООО "Премиум Тула" планирует ввести в эксплуатацию в Веселовском районе тепличный комплекс по выращиванию овощей и зеленных культур общей площадью 6,3 га. Стоимость проекта составляет 3,2 млрд рублей, будет создано 150 рабочих мест.

Еще одним источником развития АПК, помимо инвестиций, является господдержка. В рамках льготного кредитования в этом году выдано краткосрочных кредитов на сумму 12,5 млрд рублей, в том числе крестьянско-фермерским хозяйствам (КФК) - 1,7 млрд рублей. Льготных инвестиционных кредитов выдано на 6,6 млрд рублей.

В рамках грантовых программ в области создано 11 семейных животноводческих ферм, господдержку получили 102 начинающих фермера. Ими создано 220 рабочих мест.

В 2018 году на поддержку аграрной отрасли и социального развития села предусмотрено 7,1 млрд рублей, в том числе 4,4 млрд рублей за счет федерального бюджета, 2,7 млрд рублей – областного.

Господдержка предоставляется по 37-ми направлениям, из них 1- на условиях софинансирования из федерального бюджета, 26 – за счет областных субсидий.

Со следующего года начинается работа по реализации Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года. Стратегической целью регионального АПК является лидерство в РФ по глубокой переработке зерновых и масличных культур, развитию животноводства и внедрению "умного земледелия". Кроме того, предстоит наращивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

Планируется активнее привлекать инвесторов в переработку зерновых культур, развитие мясного и молочного скотоводства, товаропроводящей сети и экспорта продукции АПК, увеличение рыбоперерабатывающих мощностей.

В настоящее время имеется реестр инвестиционных проектов высокой степени проработки до 2030 года. Он включает 34 проекта общим объемом инвестиций 191 млрд рублей, из которых на стадии строительства 10 проектов на 48 млрд рублей.

Кроме того, со следующего года начинается реализация национальных проектов. Сельхозпредприятия смогут принять участие в трех: по поддержке малого предпринимательства, экспорте продукции АПК, по производительности труда и поддержке занятости. Средства, которые будут направлены на их реализацию, – это дополнительная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Результатами реализации нацпроектов до 2024 года должны стать ежегодный рост производительности труда на 5%, рост экспорта до $12 млрд, увеличение темпа перевода личных подсобных хозяйств в КФХ.