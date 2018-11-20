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20.11.18 06:12
"Якутия" увеличит число субсидированных рейсов по Д.Востоку и Сибири
"Авиакомпания "Якутия" в 2018 и 2019 годах будет выполнять субсидированные полеты по 19 направлениям, включая 8 новых маршрутов", - говорится в сообщении.
Новые авиарейсы соединят Якутск с Благовещенском, Иркутском, Магаданом, Хабаровском и Южно-Сахалинском. Помимо этого, авиакомпания будет выполнять рейсы Хабаровск - Южно-Сахалинск, Владивосток-Магадан и Иркутск-Олекминск.
"Изменение сроков действия субсидирования особенно актуально для жителей Дальнего Востока, которые смогут воспользоваться доступными авиаперевозками в центральную часть России, ее северо-западные и южные регионы на протяжении всего года. При этом количество льготных проездных документов, купленных одним гражданином, не ограничивается", - отмечается в сообщении.
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