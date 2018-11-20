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20.11.18 06:21
Избирком зарегистрировал Кожемяко на выборы главы Приморья
"Крайизбирком во вторник принял решение о регистрации О.Кожемяко", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" секретарь избирательной комиссии Приморья Наталья Камаева.
Она уточнила, что кандидат предоставил 147 подписей из 35 муниципальных районов и городских округов по "муниципальному фильтру". Также было предоставлено 8 тыс. 10 подписей избирателей, из которых недействительными или недостоверным признаны 160. Таким образом, кандидат предоставил достаточное количество подписей для регистрации, сказала Н.Камаева.
О.Кожемяко идет на выборы самовыдвиженцем.
О.Кожемяко стал третьим зарегистрированным кандидатом. Ранее избирком зарегистрировал депутата думы Владивостока Розу Чемерис, выдвинутую партией "За женщин России", и Игоря Степаненко, которого поддержала партия "Патриоты России".
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