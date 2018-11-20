Жилой комплекс за 233 млн руб. построят в камчатском Вилючинске

20.11.18 06:31

© РИА Новости. Сергей Венявский

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Строительство комплекса многоквартирных жилых домов скоро начнется в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Вилючинск Камчатского края, сообщает во вторник министерство строительства региона.

"По проекту в составе первой очереди микрорайона предусмотрено строительство трех пятиэтажных домов: один на 30 квартир и два - на 60 квартир. На их возведение из краевого бюджета выделено 222 млн 555 тыс. руб., а из федерального - 10 млн. Государственный контракт должен быть исполнен к декабрю 2019 года", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности главы краевого министерства Андрея Дегодьева.

А.Дегодьев добавил, что часть участка, на котором предусмотрено строительство, примыкает к лесу, поэтому на первом этапе предстоит убрать деревья на площади в 26 тысяч квадратных метров.