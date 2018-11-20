Объем инвестиционной программы Якутии в 2019 составит 10,3 млрд рублей

20.11.18 06:38

© РИА Новости. Михаил Мордасов

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство Якутии одобрило проект инвестиционной программы на 2019 год и плановый период до 2021 года, сообщает во вторник пресс-служба регионального главы и правительства.

"Объем инвестпрограммы Якутии на 2019 год составляет 10,3 млрд рублей, в том числе за счет федеральных средств - 2,3 млрд рублей, государственного бюджета республики - 7,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам министра экономики Якутии Майи Даниловой, значительный объем федеральных средств предусмотрен на устойчивое развитие сельских территорий, строительство спортивных объектов, обеспечение жильем молодых семей, детей-сирот - около 125,9 млн рублей.

Другими важными направлениями являются обеспечение финансирования обязательств республики, принятых ранее и финансирование Дорожного фонда Якутии на строительство и реконструкцию дорог.

"За счет инвестиционной программы в 2019 году в Якутии планируется ввести 21 объект, в том числе 12 объектов образования - две школы на 440 мест, 10 детских садов на 1 тыс. 844 мест", - говорится в сообщении.