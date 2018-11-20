Почти тысяча жителей Хакассии претендуют на работу в новом правительстве

20.11.18 06:41

© РИА Новости. Антон Денисов

20 ноября. Interfax-Russia.ru - В Хакасии начали отбирать кандидатов в состав правительства региона, которое формирует новый глава республики - коммунист Валентин Коновалов, сообщает во вторник пресс-центр правительства региона.

"Состоялось первое заседание экспертной комиссии по оценке претендентов на замещение государственных должностей. Комиссия сформирована для отбора наиболее достойных кандидатов для работы в составе нового правительства. В настоящее время от жителей поступило около 1000 резюме, из них обработано порядка 100. Кандидаты претендуют как на должности заместителей главы и министров, так и желают работать руководителями или специалистами отделов и управлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что есть кандидаты, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым при поступлении на госслужбу. Однако, по словам замглавы Хакасии Богдана Павленко, эти кандидаты готовы работать, в связи с чем будет сформирован дополнительный резерв.