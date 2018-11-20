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20.11.18 06:41
Почти тысяча жителей Хакассии претендуют на работу в новом правительстве
"Состоялось первое заседание экспертной комиссии по оценке претендентов на замещение государственных должностей. Комиссия сформирована для отбора наиболее достойных кандидатов для работы в составе нового правительства. В настоящее время от жителей поступило около 1000 резюме, из них обработано порядка 100. Кандидаты претендуют как на должности заместителей главы и министров, так и желают работать руководителями или специалистами отделов и управлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что есть кандидаты, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым при поступлении на госслужбу. Однако, по словам замглавы Хакасии Богдана Павленко, эти кандидаты готовы работать, в связи с чем будет сформирован дополнительный резерв.
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