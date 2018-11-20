Владивостокская туркомпания стала первым обладателем гос.субсидии

20.11.18 07:44

© РИА Новости. Илья Питалев

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Туристическая компания "Диалог народов-1" из Владивостока стала первым обладателем государственной субсидии туроператорам внутреннего и въездного туризма России, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

По словам руководителя турфирмы Евгении Беляниной, полученные средства помогут компенсировать часть издержек на организацию туров, что, в свою очередь, будет способствовать снижению цен на турпоездки в Приморье и позволит повысить их конкурентоспособность.

"Мы уже поставили себе цель проводить прием туристов круглогодично, разработали новые маршруты и включили в них не только Владивосток, но и Находку, Уссурийск, Лесозаводск, Дальнереченск и другие города нашего края", - цитирует Е.Белянину пресс-служба.

Пилотный проект по поддержке туроператоров инициирован в 2018 году министерством культуры России совместно с министерством финансов для развития внутреннего и въездного туризма в стране.

Субсидии предоставляются туроператорам, обеспечивающим туристический поток в приоритетные регионы России. В их число вошли 11 утвержденных направлений: маршрут "Серебряное ожерелье" (Архангельская и Вологодская области), Краснодарский (кроме Сочи) и Алтайский края, республики Алтай, Бурятия и Карелия, Иркутская и Тюменская области. Также в перечень включены три дальневосточных территории - Камчатка, Сахалин и Приморье.