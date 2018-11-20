Около 500 грузовиков ожидают открытия Военно-грузинской дороги в Северной Осетии

20.11.18 09:16

© РИА Новости. Александр Имедашвили

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Около 500 грузовиков, следующих из России в Грузию, ожидают в пункте пропуска снятия ограничения на движение большегрузов, введенного еще 15 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС республики Северная Осетия.

"Наблюдается скопление большегрузных автомобилей в количестве 491 единиц", - говорится в сообщении.

Военно-грузинскую дорогу закрыли вечером 15 ноября для всех видов транспорта из-за снегопада в Грузии. 18 ноября проезд по ней открыли для легковых машин.

При этом движение из Грузии в Россию на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), открыто для всех видов автотранспорта.

Дорога в настоящее время является единственным сухопутным путем, связывающим Россию с Грузией и Арменией.