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20.11.18 09:27
Собянин назначил глав управ районов Котловка и Кунцево
Документы опубликованы на сайте столичной мэрии во вторник.
В соответствии с распоряжением, Владимир Промыслов сроком на один год назначен главой управы района Котловка на юго-западе Москвы, Дмитрий Сапронов возглавил управу района Кунцево в Западном округе на срок полномочий мэра города.
После вступления С.Собянина 18 сентября в должность мэра Москвы главы районных управ были отправлены в отставку по аналогии с правительством города, однако продолжили исполнять свои прежние обязанности. За последний месяц мэр переназначил на прежние должности, либо назначил новых глав управ почти всех 125 районов Москвы.
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