Собянин назначил глав управ районов Котловка и Кунцево

20.11.18 09:27

© РИА Новости. Алексей Даничев

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин своими распоряжениями назначил глав двух столичных районов Котловка и Кунцево.

Документы опубликованы на сайте столичной мэрии во вторник.

В соответствии с распоряжением, Владимир Промыслов сроком на один год назначен главой управы района Котловка на юго-западе Москвы, Дмитрий Сапронов возглавил управу района Кунцево в Западном округе на срок полномочий мэра города.

После вступления С.Собянина 18 сентября в должность мэра Москвы главы районных управ были отправлены в отставку по аналогии с правительством города, однако продолжили исполнять свои прежние обязанности. За последний месяц мэр переназначил на прежние должности, либо назначил новых глав управ почти всех 125 районов Москвы.