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20.11.18 09:49
Аэропорт Норильска закрыт из-за сильной метели
"С 10:00 (06:00 мск) 20 ноября в связи с ухудшением видимости (метель, порывы ветра до 25 м/с) введено ограничение движения для легкового вида транспорта категории "В" на автодороге А-382 Дудинка - Алыкель (протяженность 40 км) и для всех видов транспорта на автодороге местного значения Норильск - Кайеркан - Алыкель (протяженность 40 км). Аэропорт "Алыкель" закрыт", - говорится в сообщении.
Для обеспечения безопасности на дорогах и расчистке дорог привлечено 40 человек, 19 единиц техники от МЧС, ГИБДД и дорожных служб. На дорогах работают несколько подвижных пунктов обогрева.
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