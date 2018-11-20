Аэропорт Норильска закрыт из-за сильной метели

20.11.18 09:49

© РИА Новости. Павел Лисицын

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Оперативные службы ввели ограничение движения для легкового транспорта на двух трассах на севере Красноярского края, также закрыт аэропорт в Норильске, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"С 10:00 (06:00 мск) 20 ноября в связи с ухудшением видимости (метель, порывы ветра до 25 м/с) введено ограничение движения для легкового вида транспорта категории "В" на автодороге А-382 Дудинка - Алыкель (протяженность 40 км) и для всех видов транспорта на автодороге местного значения Норильск - Кайеркан - Алыкель (протяженность 40 км). Аэропорт "Алыкель" закрыт", - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности на дорогах и расчистке дорог привлечено 40 человек, 19 единиц техники от МЧС, ГИБДД и дорожных служб. На дорогах работают несколько подвижных пунктов обогрева.