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Главные события
20.11.18 10:01

Свердловская область отметит 85-летие в 2019 году

© РИА Новости. Павел Лисицын
20 ноября. Interfax-Russia.ru - Мероприятия, посвященные 85-летию Свердловской области, пройдут в регионе в 2019 году, сообщает департамент информационной политики области.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Согласно документу, оргкомитету по проведению памятных мероприятий поручено подготовить план празднования 85-летия региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что муниципалитеты должны подготовить программы своих мероприятий.

Кроме того, Общественной палате предложено провести 17 января 2019 года гражданский форум Свердловской области, посвященный юбилейной дате.

Датой образования региона считается 17 января 1934 года. Тогда Уральская область, существовавшая до этого, была разделена на три - Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую области.

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