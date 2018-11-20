Ряд самолетов, летевших в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы из-за тумана

20.11.18 11:00

© РИА Новости. Антон Денисов

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Сильный туман во вторник утром в Екатеринбурге привел к задержке авиарейсов, ряд самолетов приземлились на запасных аэродромах, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

Так, на запасной аэродром в Тюмень пришлось уйти самолету, летевшему в Екатеринбург из Астаны.

В качестве запасного аэродромом в Челябинске воспользовались экипажи самолетов, летевших из Благовещенска, Читы, Сургута и Новосибирска.

Кроме того, из-за тумана в Екатеринбурге задерживается вылет самолета из Тюмени.

Согласно онлайн-табло аэропорта, из Екатеринбурга задерживается шесть рейсов.

В свою очередь в пресс-службе челябинского аэропорта "Баландино" агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что на 11:30 (9:30 мск) аэропорт принял пять внеплановых рейсов: грузовой борт из Амстердама и четыре пассажирских самолёта, летевших в Екатеринбург рейсами из Сургута, Новосибирска, Благовещенска и Читы.

"На данный момент пилоты рейса Благовещенск-Екатеринбург приняли решение о вылете. Остальные проходят процедуру перерегистрации пассажиров и багажа", - сказал сотрудник аэропорта.