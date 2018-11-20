Полиция возбудила дело о вандализме после порчи блокадной надписи на Невском проспекте

20.11.18 10:41

© РИА Новости. Сергей Шиманский

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело по статье о вандализме возбуждено в Петербурге по факту порчи блокадной надписи "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна", сообщила пресс-служба регионального управления полиции в понедельник.

"19 ноября 2018 года в полицию поступило сообщение о том, что неустановленное лицо нанесло краску на мемориальную памятную доску, установленную в Память о героизме и мужестве ленинградцев в дни 900-дневной блокады города на фасаде дома 14 на Невском проспекте. Сегодня же по данному факту отделом дознания УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК России (вандализм)", - говорится в сообщении.

Вандалов ищут.

Надписи "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" наносились в блокадном Ленинграде на северных и северо-восточных сторонах улиц, так как обстрел города вёлся с южного (Пулковские высоты) и юго-западного (Стрельна) направлений. Надписи на чётной "солнечной" (наиболее опасной) стороне Невского проспекта были сделаны летом 1943 года бойцами местной противовоздушной обороны (МПВО) Татьяной Котовой, Анастасией Пашкиной и Любовью Герасимовой.

Аналогичные надписи сохранены на Лесном проспекте, Васильевском острове и в Кронштадте и являются одними из наиболее известных памятников времен блокады.

Вместе с тем, по данным Комитета по охране памятников Петербурга, в городе не сохранились подлинные предупреждающие надписи военного времени. Существующие мемориальные надписи воссозданы в 1960-1970-е годы как дань памяти героизму ленинградцев.