Третий за последние дни прорыв магистрального теплопровода произошел в Костроме

20.11.18 11:13

© РИА Новости. Мария Антипина

20 ноября. Interfax-Russia.ru - В Костроме устраняют последствия третьего за четыре дня прорыва магистрального теплопровода на Боевой улице, без тепла остались несколько многоэтажных домов, сообщает пресс-служба администрации города.

"Бригады теплоэнергетиков проводят ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях на улице Боевой. Здесь произошло очередное повреждение на линии. Сейчас определяется место порыва. Рабочие ведут откачку воды из камеры, после этого приступят к устранению повреждения", - говорится в сообщении.

Без тепла временно остались несколько домов. Работы планируется завершить к 13:00.

"ТГК-2 проводит работы на этом участке магистрали с субботы. Однако каждый раз при заполнении системы теплоносителем выявляются новые повреждения. Минувшей ночью бригады ТГК-2 пытались дважды производить пуск тепла", - отмечает пресс-служба.

Ранее на этом магистральном теплопроводе происходили прорывы в субботу и понедельник.