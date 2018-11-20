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20.11.18 11:13
Третий за последние дни прорыв магистрального теплопровода произошел в Костроме
"Бригады теплоэнергетиков проводят ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях на улице Боевой. Здесь произошло очередное повреждение на линии. Сейчас определяется место порыва. Рабочие ведут откачку воды из камеры, после этого приступят к устранению повреждения", - говорится в сообщении.
Без тепла временно остались несколько домов. Работы планируется завершить к 13:00.
"ТГК-2 проводит работы на этом участке магистрали с субботы. Однако каждый раз при заполнении системы теплоносителем выявляются новые повреждения. Минувшей ночью бригады ТГК-2 пытались дважды производить пуск тепла", - отмечает пресс-служба.
Ранее на этом магистральном теплопроводе происходили прорывы в субботу и понедельник.
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