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20.11.18 11:25

Власти Адыгеи разбираются со случаями нехватки льготных лекарств

© РИА Новости. Денис Абрамов
20 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал от министерства здравоохранения республики разобраться в причинах жалоб жителей на перебои с лекарственным обеспечением, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Речь идёт о жизни и здоровье наших граждан. Отсутствие лекарств или некачественные препараты могут нанести существенный ущерб людям, на благо которых нацелена вся наша работа. Необходимо держать вопросы лекарственного обеспечения на особом контроле, оперативно реагировать на обращения граждан по данной тематике и в каждом конкретном случае принимать все требуемые меры", - приводятся в сообщении слова М. Кумпилова.

Глава республики передал поступившие в его адрес обращения граждан, касающиеся вопросов лекарственного обеспечения и работы системы здравоохранения, министру здравоохранения Адыгеи Рустему Меретукову, поручив тщательно рассмотреть каждое из них.

Тема доступности и качества медикаментов для населения обсуждалась на выездном совещании в Санкт-Петербурге под председательством президента России, на котором была поставлена задача по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения и развитию отечественного производства лекарственных препаратов. После этого совещания на личной странице М.Кумпилова в социальных сетях жители республики привели примеры, когда не могли получить лекарства по льготных рецептам или покупали медикаменты для лечения в стационаре.

В пресс-службе также отметили, что в Адыгее госзакупки медикаментов проводятся в форме централизованных аукционов. Благодаря конкуренции в этом году удалось сэкономить почти 68 млн рублей. Эти средства были направлены на увеличение количества и ассортимента приобретаемых лекарств. При этом объёмы финансирования на лекарственное обеспечение увеличивается. В 2016 году на закупку лекарств в Адыгее направили 810,9 млн рублей, в 2017 году - 841,9 млн рублей, а в 2018 - 867 млн рублей. Более 71% закупленных препаратов произведено в России.

Средняя величина розничной торговой надбавки на жизненно важные лекарственные препараты в регионе составляет, по данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на июль текущего года, 7% при среднероссийском показателе в 23%.

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