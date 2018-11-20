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20.11.18 11:36

Астраханские врачи выходили младенца, который при рождении весил 490 граммов

© РИА Новости. Игорь Зарембо
20 ноября. Interfax-Russia.ru - Выходить малыша, родившегося с массой тела всего в 490 граммов, удалось врачам перинатального центра Александро-Мариинской областной клинической больницы в Астрахани, сообщила во вторник агентству "Интерфакс-Юг" главный специалист по неонатологии центра Светлана Шустова.

Она отметила, что подобные случаи в практике российской медицины в настоящее время единичны.

"Малыша весом 490 граммов мы выходили впервые. Добиться этого удалось благодаря специальному оборудованию, в частности кювезу, обеспечивающему младенцу особый температурный режим и 100-процентное увлажнение. Круглосуточный уход и высокий профессионализм медперсонала сделали практически невозможное - ребенок набрал вес и готов к самостоятельной жизни", - сказала С.Шустова.

Специалист обратила внимание на то, что до этого в условиях центра успешно развивались дети, имевший вес при рождении около 660 граммов.

По словам собеседницы агентства, в год в Астраханской области спасают порядка 400 недоношенных младенцев, из них более 100 - глубоко недоношенные: они имеют массу тела менее 1 килограмма.

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