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20.11.18 11:36
Астраханские врачи выходили младенца, который при рождении весил 490 граммов
Она отметила, что подобные случаи в практике российской медицины в настоящее время единичны.
"Малыша весом 490 граммов мы выходили впервые. Добиться этого удалось благодаря специальному оборудованию, в частности кювезу, обеспечивающему младенцу особый температурный режим и 100-процентное увлажнение. Круглосуточный уход и высокий профессионализм медперсонала сделали практически невозможное - ребенок набрал вес и готов к самостоятельной жизни", - сказала С.Шустова.
Специалист обратила внимание на то, что до этого в условиях центра успешно развивались дети, имевший вес при рождении около 660 граммов.
По словам собеседницы агентства, в год в Астраханской области спасают порядка 400 недоношенных младенцев, из них более 100 - глубоко недоношенные: они имеют массу тела менее 1 килограмма.
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