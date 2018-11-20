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20.11.18 11:47
Почти 24 тысячи боеприпасов времен ВОВ уничтожено в Крыму за 2018 год
"Без малого 24 тыс. взрывоопасных предметов, пролежавших в земле более 70 лет, обнаружено и уничтожено в Крыму", - цитируют в пресс-службе А.Нестеренко.
Он отметил, что всего на территории Южного военного округа при выполнении 1,2 тыс заявок военкоматов было уничтожено 36,5 тыс. боеприпасов времен ВОВ. Основная часть которых найдена именно на территории Крыма.
Также саперы округа завершили работу по сплошной очистке военных полигонов Ингушетии и Чечни от неразорвавшихся снарядов после учений.
"План по сплошной очистке территорий от взрывоопасных предметов (ВОП) на 2018 год перевыполнен на 33%. Трофеями саперов стали почти 6 тыс. ВОП. Всего на территории Чечни и Ингушетии очищено 1927 гектаров территории", - добавил А.Нестеренко.
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