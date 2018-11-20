За море поспорим: ЕС грозит России санкциями из-за Азовского моря
  
Оценили потери: Киев подсчитывает убытки от запуска "Турецкого потока"
   
Нечестная конкуренция: Москва обвиняет Варшаву в попытке политизировать "Северный поток-2"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
20.11.18 11:47

Почти 24 тысячи боеприпасов времен ВОВ уничтожено в Крыму за 2018 год

© РИА Новости. Виталий Аньков
20 ноября. Interfax-Russia.ru - Саперы Южного военного округа в 2018 году при выполнении заявок военкоматов по обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны уничтожили почти 24 тыс. снарядов на территории Крыма, сообщает пресс-служба ЮВО со ссылкой на начальника инженерных войск округа Александра Нестеренко.

"Без малого 24 тыс. взрывоопасных предметов, пролежавших в земле более 70 лет, обнаружено и уничтожено в Крыму", - цитируют в пресс-службе А.Нестеренко.

Он отметил, что всего на территории Южного военного округа при выполнении 1,2 тыс заявок военкоматов было уничтожено 36,5 тыс. боеприпасов времен ВОВ. Основная часть которых найдена именно на территории Крыма.

Также саперы округа завершили работу по сплошной очистке военных полигонов Ингушетии и Чечни от неразорвавшихся снарядов после учений.

"План по сплошной очистке территорий от взрывоопасных предметов (ВОП) на 2018 год перевыполнен на 33%. Трофеями саперов стали почти 6 тыс. ВОП. Всего на территории Чечни и Ингушетии очищено 1927 гектаров территории", - добавил А.Нестеренко.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.11.18 15:53
Член банды Басаева, участвовавший в захвате заложников в Буденновске, задержан в Москве
.
  20.11.18 15:14
Собянин обсудил с медиками вопросы улучшения обеспечения льготников лекарствами
.
  20.11.18 14:57
Мужчина пытался угрожать пассажирам московского метро предметом, похожим на гранату
.
  20.11.18 13:17
Пассажиропоток нового участка Солнцевской линии вырос на 20% по сравнению с сентябрем
.
  20.11.18 13:05
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве выросла, но остается ниже эпидпорога
.
  20.11.18 09:27
Собянин назначил глав управ районов Котловка и Кунцево
.
  19.11.18 15:27
Три волны реновации запланированы в расселяемых районах Москвы
.
  19.11.18 13:53
Власти Москвы прорабатывают проект запуска пяти линий МЦД
.
  19.11.18 12:46
Приговор по делу о смерти Магнитского может быть отменен
.
  19.11.18 10:00
Реконструкция подводных газопроводов начинается в исторической части столицы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket