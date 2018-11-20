Почти 24 тысячи боеприпасов времен ВОВ уничтожено в Крыму за 2018 год

20.11.18 11:47

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Саперы Южного военного округа в 2018 году при выполнении заявок военкоматов по обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны уничтожили почти 24 тыс. снарядов на территории Крыма, сообщает пресс-служба ЮВО со ссылкой на начальника инженерных войск округа Александра Нестеренко.

"Без малого 24 тыс. взрывоопасных предметов, пролежавших в земле более 70 лет, обнаружено и уничтожено в Крыму", - цитируют в пресс-службе А.Нестеренко.

Он отметил, что всего на территории Южного военного округа при выполнении 1,2 тыс заявок военкоматов было уничтожено 36,5 тыс. боеприпасов времен ВОВ. Основная часть которых найдена именно на территории Крыма.

Также саперы округа завершили работу по сплошной очистке военных полигонов Ингушетии и Чечни от неразорвавшихся снарядов после учений.

"План по сплошной очистке территорий от взрывоопасных предметов (ВОП) на 2018 год перевыполнен на 33%. Трофеями саперов стали почти 6 тыс. ВОП. Всего на территории Чечни и Ингушетии очищено 1927 гектаров территории", - добавил А.Нестеренко.