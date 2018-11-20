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20.11.18 12:01

Крупнейший в Европе бассейн открыли в Кисловодске

© РИА Новости. Владимир Вяткин
20 ноября. Interfax-Russia.ru - Министр спорта РФ Павел Колобков принял участие в открытии крупнейшего в Европе плавательного бассейна, который находится в Кисловодске (Ставропольский край) на верхней базе ФГБУ "Юг Спорт".

"Мы открываем бассейн. Могу сказать, что это один из лучших тренировочных бассейнов, который позволяет проводить тренировки по синхронному плаванию, водному поло, плаванию", - сказал П.Колобков.

Он отметил, что филиал центра "Юг Спорт" в Кисловодске имеет большое значение для подготовки спортсменов национальных команд, так как является единственной в стране спортивно-тренировочной базой, которая располагается в условиях среднегорья на высоте свыше 1200 метров над уровнем моря.

"Объекты в Кисловодске будут приведены в соответствие с мировыми стандартами. Очень важно, что на этих же спортивных объектах смогут заниматься и рядовые горожане. Дети и подростки будут видеть известных спортсменов, чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Конечно же, это придаст им мотивации в занятиях спортом, а кому-то, возможно, поможет определиться с выбором жизненного пути", - сказал П.Колобков.

Бассейн размером 33 на 25 метров имеет 13 дорожек, построен с соблюдением требований Международной федерации плавания. Объект позволит готовить будущих чемпионов России, Европы, мира и Олимпийских Игр в уникальных условиях среднегорья. Полная модернизация филиала "Юг Спорт" в Кисловодске завершится в 2019 году.

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