Эффект от новых санкций в отношении РФ может быть слабее, чем в 2014-2015 годах

20.11.18 12:27

© РИА Новости. Сергей Пятаков

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Эффект от новых санкций США в отношении России может быть слабее, чем в 2014-2015 годах, сообщил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов на финансовом форуме газеты " Ведомости ".

"Мы не готовы утверждать, что все негативные последствия, с которыми мы можем столкнуться, скажутся на нас совсем уж безболезненно, никакого эффекта на российскую экономику не окажут. Это, безусловно, не так, но эффект нельзя переоценивать с учетом того, что я сказал. Эффект на экономику будет в большинстве сценариев гораздо слабее, чем тот эффект, который мы наблюдали в 2014-2015 годах", - отметил А.Морозов.

Он также добавил, что ЦБ "в случае необходимости" может задействовать такие меры, как "решение Центробанка не покупать до конца года валюту в рамках работы бюджетного правила на открытом рынке".

"Это, естественно, резерв главного командования, но в случае необходимости эти резервы тоже могут быть задействованы", - сказал глава департамента ЦБ.