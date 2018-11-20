Ответные действия РФ на выход США из ДРСМД будут направлены на обеспечение нацбезопасности

20.11.18 12:38

© РИА Новости. Сергей Гунеев

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Ответ России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет направлен на обеспечение ее безопасности и защиту национальных интересов, а также будет служить обеспечению мира и стабильности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается неминуемого ответа Российской Федерации на выход из ДРСМД, то, как это было сказано президентом, это связано с тем, что выход из ДРСМД может привести к нарушению стратегического баланса. Соответственно в интересах мира и стабильности Россия будет обязана предпринять действия для восстановления этого баланса", - сказал он журналистам.

Вместе с тем Д.Песков отказался назвать конкретные ответные меры российской стороны, добавив, тем не менее, что они будут предприняты "для обеспечения безопасности и соблюдения национальных интересов России".