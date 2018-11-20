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20.11.18 12:38
Ответные действия РФ на выход США из ДРСМД будут направлены на обеспечение нацбезопасности
"Что касается неминуемого ответа Российской Федерации на выход из ДРСМД, то, как это было сказано президентом, это связано с тем, что выход из ДРСМД может привести к нарушению стратегического баланса. Соответственно в интересах мира и стабильности Россия будет обязана предпринять действия для восстановления этого баланса", - сказал он журналистам.
Вместе с тем Д.Песков отказался назвать конкретные ответные меры российской стороны, добавив, тем не менее, что они будут предприняты "для обеспечения безопасности и соблюдения национальных интересов России".
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