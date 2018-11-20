В Кремле назвали вмешательством в выборы письмо сенаторов США против Прокопчука

20.11.18 12:49

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

20 ноября. Interfax-Russia.ru - В Кремле расценили как вмешательство в выборы обращение группы сенаторов США с призывом к администрации Дональда Трампа и членам Генассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на выборах главы международной полицейской организации.

"Этого письма мы не видели, мы читали соответствующие сообщения в СМИ. Но, наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. В выборы международной организации", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"А как это еще оценить?" - задал он риторический вопрос, добавив, что "это наглядное проявление (вмешательства)".

Вместе с тем пресс-секретарь президента призвал дождаться результатов выборов.

На вопрос, можно ли назвать письмо сенаторов давлением на Интерпол, Д.Песков сказал: "Да, конечно".