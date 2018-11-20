Тульская область планирует провести капремонт 859 многоквартирных домов в 2019 года

20.11.18 12:56

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Тульская область включила 859 многоквартирных жилых домов в программу капитального ремонта на 2019 год, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на руководителя регионального Фонда капитального ремонта Константина Лопухова.

"Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта 2019 года запланировано выполнение 1887 видов работ в 859 МКД. Произведены обследования всех домов, проектно-сметная документация подготовлена в полном объеме, объявлены аукционные процедуры на 83,9% видов работ", - приводит пресс-служба слова К.Лопухова.

Он отметил, что в 2018 году предусмотрено выполнение капитального ремонта 2106 конструктивных элементов в 1001 МКД на общую сумму 1,3 млрд рублей. На данный момент программные мероприятия завершены на 98,5%, ведется приемка выполненных работ.

"Основной вид работ в нынешнем году - капитальный ремонт инженерных систем", - отметил директор фонда.

С нынешнего года внедрена автоматическая система управления "Капитальный ремонт". Она позволяет вести полномасштабный мониторинг хода капитального ремонта в Тульской области; оптимизирует процессы расчетов взносов на капремонт, ведения лицевых счетов и договоров, обработки оплат взносов на капитальный ремонт, а также ведения претензионно-исковой работы. В 2019 году перед фондом стоит задача провести интеграцию муниципалитетов в данную систему.

По данным промежуточного рейтинга субъектов по реализации программы капитального ремонта 2018 года, опубликованного на портале "Реформа ЖКХ", Тульская область занимает третье место по РФ.

В общей сложности в программу капитального ремонта в Тульской области включено 10,56 тыс. многоквартирных домов. За время реализации программы в регионе отремонтировано 9 тыс. конструктивных элементов в 3 тыс. 667 многоквартирных домах общей площадью 3,9 млн кв. метров. Ремонтируемый жилищный фонд - один из самых старых в ЦФО, большинство домов построены с 1930 по 1970 годы.