Ущерб от нарушений при строительстве космодрома "Восточный" составил более 10 млрд рублей

20.11.18 13:30

© РИА Новости. Игорь Агеенко

20 ноября. Interfax-Russia.ru - По фактам нарушений при строительстве космодрома "Восточный" возбуждено свыше 140 уголовных дел, ущерб составил более 10 млрд рублей, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"С 2014 года возбуждено более 140 уголовных дел. Ущерб составил свыше 10 млрд рублей", - сказал А.Куренной в ходе выступления на интернет-канале ведомства "Эфир".

Касаясь надзорных мероприятий на этом стратегически важном объекте, А.Куренной отметил, что "прокуроры занимались этим все время с момента запуска строительства, но кое-что изменилось после того, как эта проблема стала очень острой, и президент обратил свое внимание на нее".

По данным Генпрокуратуры, с 2014 года - с начала возведения космодрома "Восточный" - прокурорами было выявлено более 17 тыс. нарушений закона и более 1 тыс. человек привлечено к различным видам ответственности. "Это должностные лица, представители сторонних подрядных организаций и так далее", - отметил А.Куренной.

"Там присутствовали многомиллиардные хищения средств и это все затягивало темпы строительства, что тоже является нарушением", - добавил представитель Генпрокуратуры.

Он отметил, что государство со своей стороны своевременно выделяло финансы для проведения всех работ.

"Несмотря на это, этапы ввода в строй отдельных объектов и договорные подрядные сроки не соблюдались, не было достаточного количества техники и рабочих рук", - сказал А.Куренной.