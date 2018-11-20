Прокуратура Мурманска проверяет сообщения об отравлении пациентов детской больницы

20.11.18 13:34

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Заполярья начала проверку информации об отравлении детей и их родителей, которые проходили лечение в инфекционном отделении Мурманской областной детской больницы.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры во вторник, в ходе проверки с привлечением контролирующих органов "будет дана оценка соблюдению требований санитарного законодательства, в том числе при организации приготовления пищи".

При этом в ведомстве не раскрывают данные о возрасте и количестве пострадавших.

"По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и привлечении к ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.