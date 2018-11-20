Челябинские депутаты приняли отставку мэра и назначили врио

20.11.18 13:41

© РИА Новости. Владимир Федоренко

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Челябинской городской думы во вторник единогласно приняли отставку главы города Евгения Тефтелева, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал", присутствующий на заседании.

Временно исполняющим обязанности главы города депутаты назначили заместителя мэра Владимира Елистратова.

Е.Тефтелев поблагодарил депутатов за совместную четырехлетнюю работу.

"Мы конструктивно решали, взаимодействовали, это помогало городу Челябинску и его жителям", - сказал Е.Тефтелев

Он также уточнил, что по предложению главы региона Бориса Дубровского переходит на работу в областное правительство в качестве заместителя губернатора.

В свою очередь председатель Челябинской гордумы Станислав Мошаров сообщил журналистам, что подготовкой конкурса по выбору нового главы Челябинска займется специальная рабочая группа.

"Сейчас я создал рабочую группу из специалистов гордумы по подготовке к конкурсу. Они изучат законодательство и определят условия и сроки проведения конкурса", - сказал С.Мошаров.

Он также пояснил, что назначенный врио будет продолжать выполнять свои обязанности замглавы по правовым и имущественным отношениям.

Согласно уставу города, новый глава должен быть избран в течение шести месяцев со дня отставки предыдущего руководителя.

Ранее сообщалось, что глава администрации Челябинска Е.Тефтелев в минувший четверг подал заявление об отставке. На должность врио мэра губернатор области Б.Дубровский рекомендовал депутатам В. Елистратова.