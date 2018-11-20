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20.11.18 13:41
Челябинские депутаты приняли отставку мэра и назначили врио
Временно исполняющим обязанности главы города депутаты назначили заместителя мэра Владимира Елистратова.
Е.Тефтелев поблагодарил депутатов за совместную четырехлетнюю работу.
"Мы конструктивно решали, взаимодействовали, это помогало городу Челябинску и его жителям", - сказал Е.Тефтелев
Он также уточнил, что по предложению главы региона Бориса Дубровского переходит на работу в областное правительство в качестве заместителя губернатора.
В свою очередь председатель Челябинской гордумы Станислав Мошаров сообщил журналистам, что подготовкой конкурса по выбору нового главы Челябинска займется специальная рабочая группа.
"Сейчас я создал рабочую группу из специалистов гордумы по подготовке к конкурсу. Они изучат законодательство и определят условия и сроки проведения конкурса", - сказал С.Мошаров.
Он также пояснил, что назначенный врио будет продолжать выполнять свои обязанности замглавы по правовым и имущественным отношениям.
Согласно уставу города, новый глава должен быть избран в течение шести месяцев со дня отставки предыдущего руководителя.
Ранее сообщалось, что глава администрации Челябинска Е.Тефтелев в минувший четверг подал заявление об отставке. На должность врио мэра губернатор области Б.Дубровский рекомендовал депутатам В. Елистратова.
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