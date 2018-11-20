Правительство РФ увеличило финансирование ТОР Дальнего Востока на 14 млрд рублей

20.11.18 13:44

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ увеличило финансирование территорий опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока на 13,87 млрд рублей, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.

Средства будут направлены на энергетическую, инженерную и транспортную инфраструктуры резидентов ТОР, разработку документации по планировке территорий.

В частности, выросло финансирование ТОР "Комсомольск" (на 470 млн рублей - до 1,375 млрд рублей), "Надеждинская" (на 2,33 млрд рублей - до 6,068 млрд рублей), "Хабаровск" (на 1,03 млрд рублей - до 3,358 млрд рублей), "Камчатка" (на 1,23 млрд рублей - до 6,957 млрд рублей), "Большой Камень" (на 2,07 млрд рублей - до 5,225 млрд рублей), "Южная Якутия" (с нуля до 6,74 млрд рублей).

"Это позволит реализовать инвестиционные проекты в сферах строительства, сельского хозяйства, промышленного производства, туризма, авиаперевозок, судостроения, жилищного строительства, переработки природных ресурсов, рыболовства и логистики, обеспечив их необходимой инфраструктурой, и создать условия для привлечения новых инвесторов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Средства выделены в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона".

По оценке Минвостокразвития, объем частных инвестиций ТОР составит более 136,44 млрд рублей, в результате реализации инвестиционных проектов будет создано более 10 тыс. рабочих мест, совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят более 75 млрд рублей.

ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Сегодня в Дальневосточном федеральном округе созданы и действуют 18 территорий опережающего развития.