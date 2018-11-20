За море поспорим: ЕС грозит России санкциями из-за Азовского моря
  
Оценили потери: Киев подсчитывает убытки от запуска "Турецкого потока"
   
Нечестная конкуренция: Москва обвиняет Варшаву в попытке политизировать "Северный поток-2"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
20.11.18 13:52

Инвестиции в строительство аэропорта в Тобольске планируются в размере 8,8 млрд рублей

© РИА Новости. Илья Питалев
20 ноября. Interfax-Russia.ru - Объем инвестиций в строительство аэропорта в Тобольске запланирован в размере 8,8 млрд рублей, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

"Это предварительная сумма инвестиций, которую обозначил "СИБУР". Но сейчас идет финальная стадия проработка проекта, и сумма будет скорректирована в большую или меньшую сторону", - сообщили "Интерфаксу" в инвестагентстве.

При этом в пресс-службе Тобольской площадки "СИБУРа" сказали, что "новой информации нет".

Ранее сообщалось, что "СИБУР" приступил к проведению тендеров на выполнение комплекса подготовительных и строительно-монтажных работ по объекту "Строительство нового аэропорта в Тобольске".

"Интерфаксу" сообщали в "СИБУРе", что на базе тобольской площадки создан проектный офис, задачами которого на этом этапе является определение локации аэропорта, его конфигурации, объема необходимых инвестиций и схемы эксплуатации маршрутной сети. По итогам предпроектного этапа планируется принять решение о непосредственной реализации проекта.

Как сообщалось, в 2013 году президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по развитию нефтехимической промышленности в Тобольске поручил определить меры по развитию аэропортовой и аэродромной инфраструктуры в городе, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства.

Глава "СИБУРа" Дмитрий Конов просил рассмотреть вопрос о строительстве взлетно-посадочной полосы в Тобольске в качестве меры, необходимой для реализации "СИБУРом" проекта "ЗапСибНефтехим". Д.Конов сообщал, что компания хотела бы реализовать проект к 2019 году.

Власти Тюменской области отмечали, что считают возможным построить аэропорт в партнерстве с "СИБУРом".

Проект "ЗапСибНефтехим" ("ЗапСиб-2") предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена в год (технология Linde AG, Германия, компания также готовит FEED), а также около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн тонн в год (технология компании INEOS, Великобритания, подрядчиком по выполнению комплекта документации FEED определена Technip) и установки по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год (технология компании LyondellBasell, Нидерланды, контракт на выполнение комплекта документации FEED заключен с ThyssenKrupp Uhde).

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.11.18 15:53
Член банды Басаева, участвовавший в захвате заложников в Буденновске, задержан в Москве
.
  20.11.18 15:14
Собянин обсудил с медиками вопросы улучшения обеспечения льготников лекарствами
.
  20.11.18 14:57
Мужчина пытался угрожать пассажирам московского метро предметом, похожим на гранату
.
  20.11.18 13:17
Пассажиропоток нового участка Солнцевской линии вырос на 20% по сравнению с сентябрем
.
  20.11.18 13:05
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве выросла, но остается ниже эпидпорога
.
  20.11.18 09:27
Собянин назначил глав управ районов Котловка и Кунцево
.
  19.11.18 15:27
Три волны реновации запланированы в расселяемых районах Москвы
.
  19.11.18 13:53
Власти Москвы прорабатывают проект запуска пяти линий МЦД
.
  19.11.18 12:46
Приговор по делу о смерти Магнитского может быть отменен
.
  19.11.18 10:00
Реконструкция подводных газопроводов начинается в исторической части столицы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket