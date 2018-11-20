Инвестиции в строительство аэропорта в Тобольске планируются в размере 8,8 млрд рублей

20.11.18 13:52

© РИА Новости. Илья Питалев

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Объем инвестиций в строительство аэропорта в Тобольске запланирован в размере 8,8 млрд рублей, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

"Это предварительная сумма инвестиций, которую обозначил "СИБУР". Но сейчас идет финальная стадия проработка проекта, и сумма будет скорректирована в большую или меньшую сторону", - сообщили "Интерфаксу" в инвестагентстве.

При этом в пресс-службе Тобольской площадки "СИБУРа" сказали, что "новой информации нет".

Ранее сообщалось, что "СИБУР" приступил к проведению тендеров на выполнение комплекса подготовительных и строительно-монтажных работ по объекту "Строительство нового аэропорта в Тобольске".

"Интерфаксу" сообщали в "СИБУРе", что на базе тобольской площадки создан проектный офис, задачами которого на этом этапе является определение локации аэропорта, его конфигурации, объема необходимых инвестиций и схемы эксплуатации маршрутной сети. По итогам предпроектного этапа планируется принять решение о непосредственной реализации проекта.

Как сообщалось, в 2013 году президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по развитию нефтехимической промышленности в Тобольске поручил определить меры по развитию аэропортовой и аэродромной инфраструктуры в городе, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства.

Глава "СИБУРа" Дмитрий Конов просил рассмотреть вопрос о строительстве взлетно-посадочной полосы в Тобольске в качестве меры, необходимой для реализации "СИБУРом" проекта "ЗапСибНефтехим". Д.Конов сообщал, что компания хотела бы реализовать проект к 2019 году.

Власти Тюменской области отмечали, что считают возможным построить аэропорт в партнерстве с "СИБУРом".

Проект "ЗапСибНефтехим" ("ЗапСиб-2") предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена в год (технология Linde AG, Германия, компания также готовит FEED), а также около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн тонн в год (технология компании INEOS, Великобритания, подрядчиком по выполнению комплекта документации FEED определена Technip) и установки по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год (технология компании LyondellBasell, Нидерланды, контракт на выполнение комплекта документации FEED заключен с ThyssenKrupp Uhde).