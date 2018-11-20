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20.11.18 13:53

Избирком Приморья забраковал подписи муниципального фильтра Митволя и Ищенко

© РИА Новости. Александр Кряжев
20 ноября. Interfax-Russia.ru - Кандидаты в губернаторы Приморья самовыдвиженец Андрей Ищенко и выдвинутый партией "Зеленые" Олег Митволь, а также ещё два выдвиженца не набрали должное количество подписей муниципальных депутатов, решение о регистрации или отказе в регистрации будет принято 24 ноября.

"Сегодня на заседании избирательной комиссии была рассмотрена неполнота сведений, представленных кандидатами, в том числе и Ищенко. По результатам этой проверки было установлено, что кандидатом представлено по муниципальному фильтру 134 достоверных подписи при необходимом минимуме в 140", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

Она уточнила, что из 147 предоставленных подписей две недостоверные и 11 не засчитано.

"Две подписи недостоверных в связи с тем, что на момент проставления два лица не являлись депутатами, а 11 не пошли в зачет по причине того, что депутаты проставили за кого-то ранее свои подписи. На этом основании они не учитываются", - пояснила секретарь крайизбиркома.

По ее словам, комиссия проводит перекрестную проверку по всем кандидатам.

"У Митволя тоже достоверных подписей меньше минимума, у Коваленко изначально предоставлено меньше подписей. Старицын - 101 подпись - изначально недостаточно для регистрации, но все они достоверны", - сообщила Н. Камаева.

Он добавила, что через два дня, 22 ноября, крайизбирком обязан вручить кандидату копию итогового протокола проверки подписей избирателей. На основании проверки подписей и проверки фильтра комиссия вынесет окончательное решение.

Как сообщалось, избирательная комиссия Приморского края в воскресенье вечером завершила прием документов для регистрации от кандидатов в губернаторы Приморья, из 22 выдвинувшихся подписные листы и другие документы предоставили 11 человек.

Пакеты документов для регистрации предоставили самовыдвиженцы врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, депутат Законодательного собрания края Андрей Ищенко, а также Павел Михальченков, Виктор Васильев, Александр Коваленко.

Также необходимые документы в избирком представили кандидат от ЛДПР депутат Госдумы Андрей Андрейченко, выдвинутый партией "Зеленые" бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь, глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко, которого поддержала "Партия роста", депутат думы Владивостока Роза Чемерис, которая идет на выборы от партии "За женщин России", от "Патриотов России" - пенсионер Игорь Степаненко, Виктор Старицин от "Коммунистической партии социальной справедливости".

Всего о намерении участвовать в выборах избирком уведомили 22 кандидата, из них 12 самовыдвиженцев и 10 от политических партий. На этой неделе самовыдвиженец Вячеслав Гнездилов снял свою кандидатуру.

В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли два тура выборов губернатора. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования.

Повторные выборы губернатора края назначены на 16 декабря.

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