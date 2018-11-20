Оперативные мероприятия проходят в министерстве труда Оренбургской области

20.11.18 14:16

© РИА Новости. Валерий Мельников

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления ФСБ по Оренбургской области во вторник проводят оперативные мероприятия в министерстве труда и социальной занятости региона, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" информированный источник.

"Сотрудники УФСБ проводят процессуальные действия в Минтруда региона", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

В пресс-службе УСФБ по Оренбургской области информацию не комментируют.

В свою очередь в оренбургском министерстве труда агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили информацию, что в ведомстве работали сотрудники правоохранительных органов, но не уточнили суть их проверки.

В то же время в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области агентству сообщили, что проверка не повлияла на работу министерства.

"Министерство работает в штатном режиме. Губернатор проинформирован. Более компетентная информация у правоохранительных органов", - сказал сотрудник пресс-службы.