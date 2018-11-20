Бывший директор благотворительного фонда в Волгограде получил 6 лет колонии за мошенничество

20.11.18 14:27

© РИА Новости. Алексей Филиппов

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Волгограда во вторник вынес приговор бывшему исполнительному директору областного благотворительного фонда социальной поддержки населения Денису Землянскому, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"В судебном заседании установлено, что Д.Землянский в 2015 году за счет средств фонда приобрел две смежные квартиры в городе Волжском общей площадью более 142 квадратных метров якобы для организации пансионата лицам пенсионного возраста. Несмотря на то, что фактическая стоимость указанного имущества составляла чуть более 5 млн рублей, злоумышленник путем обмана председателя попечительского совета фонда и его учредителей, приобрел имущество за 11 млн 750 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

На момент совершения сделки квартиры находились в непригодном для целевого использования состоянии, а продавцами являлись супруга обвиняемого и его знакомый.

"Полученными по сделке деньгами в сумме 5 млн 120 тыс. рублей и векселями на сумму 6 млн 600 тыс. рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению", - сообщается в пресс-релизе.

Преступная деятельность Д.Землянского была пресечена сотрудниками полиции. В отношении него региональным следственны управлением СКР было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

С учетом обстоятельств совершения преступления суд приговорил Д.Землянского к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.