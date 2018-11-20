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20.11.18 14:38
Цены на хлеб в Омской области в 2019г вырастут до 20% - Минсельхоз
"Речь идет о подорожании на 10-20%. Это не говорит о том, что сейчас все подорожает, - это основные сорта хлеба", - сказал М.Чекусов.
По его словам, стоимость хлеба в Омской области фактически остается самой низкой среди регионов Сибирского федерального округа.
"У нас цена за булку вырастет где-то на 5-6 рублей", - сказал он.
М.Чекусов отметил, что с 2015 года цены на хлеб в регионе выросли всего на 1,5%, на протяжении этого времени зарплата сотрудников хлебокомбинатов не индексировалась.
Стоимость основных видов хлеба будут устанавливать хлебопекарные предприятия. Вместе с тем, задача сохранить покупательскую способность остается для них актуальной.
Министр подчеркнул, что в этом случае стоимость зерна на процесс ценообразования не влияет - речь идет лишь о естественных издержках предприятий.
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