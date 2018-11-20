Летевший в Надым пассажирский самолет вернулся в Салехард из-за сигнала о неубранном шасси

20.11.18 14:49

© РИА Новости. Максим Блинов

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Самолет CRJ-200 авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс Салехард - Надым, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшей сигнализации о неисправности, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе авиакомпании.

"Сработала сигнализация, что не убралась передняя стойка шасси, хотя физически шасси оказалось убрано", - сказал представитель авиакомпании.

Он пояснил, что, несмотря на это, по правилам самолет должен был вернуться в аэропорт Салехарда, что и сделал.

На борту находились 18 пассажиров.

В пресс-службе уральского управления МВД РФ на транспорте агентству сообщили, что пассажирский самолет вернулся в аэропорт Салехарда "из-за технической неисправности".

Согласно данным он-лайн табло аэропорта Надыма, самолет должен был прибыть в 13:10 по местному времени, сейчас время прибытия обозначено в 16:00.

АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" является основным перевозчиком в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области. В парке компании самолеты SSJ-100, CRJ-200, А320, A321, Boeing-737 и Challenger-850.

Департаменту имущественных отношений ЯНАО принадлежит 98,2% авиакомпании.