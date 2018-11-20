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20.11.18 14:49
Летевший в Надым пассажирский самолет вернулся в Салехард из-за сигнала о неубранном шасси
"Сработала сигнализация, что не убралась передняя стойка шасси, хотя физически шасси оказалось убрано", - сказал представитель авиакомпании.
Он пояснил, что, несмотря на это, по правилам самолет должен был вернуться в аэропорт Салехарда, что и сделал.
На борту находились 18 пассажиров.
В пресс-службе уральского управления МВД РФ на транспорте агентству сообщили, что пассажирский самолет вернулся в аэропорт Салехарда "из-за технической неисправности".
Согласно данным он-лайн табло аэропорта Надыма, самолет должен был прибыть в 13:10 по местному времени, сейчас время прибытия обозначено в 16:00.
АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" является основным перевозчиком в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области. В парке компании самолеты SSJ-100, CRJ-200, А320, A321, Boeing-737 и Challenger-850.
Департаменту имущественных отношений ЯНАО принадлежит 98,2% авиакомпании.
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