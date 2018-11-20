Мужчина пытался угрожать пассажирам московского метро предметом, похожим на гранату

20.11.18 14:57

© РИА Новости. Алексей Куденко

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов задержали в столичном метро мужчину, который пытался угрожать пассажирам предметом, похожим на гранату, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошел около 13:00 в вагоне поезда на станции метро "Братиславская" Люблинской линии", - сказал собеседник агентства во вторник.

Он уточнил, что в вагон забежал мужчина и, угрожая неким предметом, похожим на гранату, "пообещал всех взорвать".

По информации источника агентства, пассажира задержали сотрудники полиции, изъятый предмет не оказался гранатой или каким-либо другим взрывным устройством.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.