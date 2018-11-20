Минниханов призвал не создавать барьеры для самозанятых и не оказывать на них давление

20.11.18 15:25

© РИА Новости. Александр Кондратюк

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Эксперимент по введению налога на профессиональный доход будет успешен, если органы власти будут избегать бюрократии, административных барьеров и давления в работе с самозанятыми, считает президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Призываю все задействованные органы власти избегать бюрократии и сложных процедур, не создавать самозанятым административных барьеров, не оказывать какого-либо давления. Только в этом случае новый налоговый режим заработает и будет восприниматься гражданами",- сказал Р.Минниханов на заседании совета по предпринимательству при президенте Татарстана во вторник.

Он напомнил, что Татарстан является одним из регионов-участников пилотного проекта.

"Мы провели большую разъяснительную работу с самозанятыми, узнали их пожелания и опасения. Законодатель услышал часть наших предложений. Теперь предстоит начать работу с новым законом, увидеть фактическое правоприменение", - отметил Р.Минниханов.

Ранее сообщалось, что 15 ноября Госдума РФ приняла пакет законов о проведении в четырех регионах РФ эксперимента по введению налога на профессиональный доход (закон о самозанятых).

Закон предполагает, что с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан будет введен налог на профессиональный доход. Налоговая ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов, полученных от реализации индивидуальным предпринимателям (ИП) и юридическим лицам. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

Граждане, перешедшие на экспериментальный режим налогообложения, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, полученных от профессиональной деятельности. Также они не уплачивают НДС, за исключением ситуации при ввозе товаров на территорию РФ.

Новым режимом смогут воспользоваться физические лица (в том числе и ИП), которые получают доходы от деятельности, в случае, если они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам.

В течение 10 лет проведения эксперимента установленные в нем изначально налоговые ставки не могут увеличиваться, также не может быть уменьшен предельный размер доходов (2,4 млн рублей за календарный год).

Закон предусматривает штрафы в случае нарушения порядка передачи фискального чека (или его непередачи) от налогоплательщика к налоговым органам. Сумма штрафа для налогоплательщиков - 20% от суммы расчетов, на которую в установленном порядке не сформирован фискальный чек. Если в течение шести месяцев правонарушение совершено повторно, то штраф накладывается в размере суммы расчетов, на которую не сформирован фискальный чек. Ранее, при обсуждении законопроекта на комитете по бюджету Госдумы, глава комитета Андрей Макаров заверил, что с налоговой службой была достигнута договоренность о неприменении штрафов в первый год проведения эксперимента.