За море поспорим: ЕС грозит России санкциями из-за Азовского моря
  
Оценили потери: Киев подсчитывает убытки от запуска "Турецкого потока"
   
Нечестная конкуренция: Москва обвиняет Варшаву в попытке политизировать "Северный поток-2"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
20.11.18 15:25

Минниханов призвал не создавать барьеры для самозанятых и не оказывать на них давление

© РИА Новости. Александр Кондратюк
20 ноября. Interfax-Russia.ru - Эксперимент по введению налога на профессиональный доход будет успешен, если органы власти будут избегать бюрократии, административных барьеров и давления в работе с самозанятыми, считает президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Призываю все задействованные органы власти избегать бюрократии и сложных процедур, не создавать самозанятым административных барьеров, не оказывать какого-либо давления. Только в этом случае новый налоговый режим заработает и будет восприниматься гражданами",- сказал Р.Минниханов на заседании совета по предпринимательству при президенте Татарстана во вторник.

Он напомнил, что Татарстан является одним из регионов-участников пилотного проекта.

"Мы провели большую разъяснительную работу с самозанятыми, узнали их пожелания и опасения. Законодатель услышал часть наших предложений. Теперь предстоит начать работу с новым законом, увидеть фактическое правоприменение", - отметил Р.Минниханов.

Ранее сообщалось, что 15 ноября Госдума РФ приняла пакет законов о проведении в четырех регионах РФ эксперимента по введению налога на профессиональный доход (закон о самозанятых).

Закон предполагает, что с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан будет введен налог на профессиональный доход. Налоговая ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов, полученных от реализации индивидуальным предпринимателям (ИП) и юридическим лицам. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

Граждане, перешедшие на экспериментальный режим налогообложения, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, полученных от профессиональной деятельности. Также они не уплачивают НДС, за исключением ситуации при ввозе товаров на территорию РФ.

Новым режимом смогут воспользоваться физические лица (в том числе и ИП), которые получают доходы от деятельности, в случае, если они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам.

В течение 10 лет проведения эксперимента установленные в нем изначально налоговые ставки не могут увеличиваться, также не может быть уменьшен предельный размер доходов (2,4 млн рублей за календарный год).

Закон предусматривает штрафы в случае нарушения порядка передачи фискального чека (или его непередачи) от налогоплательщика к налоговым органам. Сумма штрафа для налогоплательщиков - 20% от суммы расчетов, на которую в установленном порядке не сформирован фискальный чек. Если в течение шести месяцев правонарушение совершено повторно, то штраф накладывается в размере суммы расчетов, на которую не сформирован фискальный чек. Ранее, при обсуждении законопроекта на комитете по бюджету Госдумы, глава комитета Андрей Макаров заверил, что с налоговой службой была достигнута договоренность о неприменении штрафов в первый год проведения эксперимента.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.11.18 15:53
Член банды Басаева, участвовавший в захвате заложников в Буденновске, задержан в Москве
.
  20.11.18 15:14
Собянин обсудил с медиками вопросы улучшения обеспечения льготников лекарствами
.
  20.11.18 14:57
Мужчина пытался угрожать пассажирам московского метро предметом, похожим на гранату
.
  20.11.18 13:17
Пассажиропоток нового участка Солнцевской линии вырос на 20% по сравнению с сентябрем
.
  20.11.18 13:05
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве выросла, но остается ниже эпидпорога
.
  20.11.18 09:27
Собянин назначил глав управ районов Котловка и Кунцево
.
  19.11.18 15:27
Три волны реновации запланированы в расселяемых районах Москвы
.
  19.11.18 13:53
Власти Москвы прорабатывают проект запуска пяти линий МЦД
.
  19.11.18 12:46
Приговор по делу о смерти Магнитского может быть отменен
.
  19.11.18 10:00
Реконструкция подводных газопроводов начинается в исторической части столицы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket