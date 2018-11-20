Почти 15 тыс. жителей Благовещенска остались в 15-градусный мороз без тепла из-за порыва теплотрассы

20.11.18 16:24

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 120 многоэтажных домов Благовещенска Амурской области остались во вторник вечером без теплоснабжения из-за аварии, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в городском управлении по делам ГО и ЧС.

"По уточненной информации под отключение попали 124 многоэтажных дома, в которых проживает 14 тыс. 993 человека. В районе, который затронула авария, 62 ведомственных учреждения ", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что под отключение попало около 40 домов. В Амуртеплосервисе сообщили, что произошел порыв теплотрассы по улице Амурская 62. Температура воздуха в Благовещенске в пределах 15 градусов ниже нуля.