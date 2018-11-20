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20.11.18 15:38
Таможенники Белгородской области пресекли попытку вывезти из РФ "краснокнижных" кречетов
Пресс-служба ФТС РФ сообщает, что машину с редкими птицами задержали сотрудники ведомства совместно с коллегами из Уральской оперативной и Белгородской таможни. Автомобиль направлялся в Украину через таможенный пост "Шебекинский" имени В.А.Данкова (Белгородская область).
"Проверка показала, что кречетов пытался незаконно вывезти (...) гражданин Сирии при содействии граждан Украины и России. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду ценных диких животных - ИФ). Гражданин Сирии заключен под стражу", - говорится в сообщении.
По данным экспертизы, найденные птицы относятся к виду, охраняемому международной Конвенцией СИТЕС и включенному в перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ.
"Поскольку возраст птиц составляет более одного года, они имеют навыки охоты, приобретенные ими в диких условиях", - уточняется в пресс-релизе.
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