За море поспорим: ЕС грозит России санкциями из-за Азовского моря
  
Оценили потери: Киев подсчитывает убытки от запуска "Турецкого потока"
   
Нечестная конкуренция: Москва обвиняет Варшаву в попытке политизировать "Северный поток-2"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
20.11.18 15:53

Член банды Басаева, участвовавший в захвате заложников в Буденновске, задержан в Москве

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ
20 ноября. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о задержании в Москве члена банды Шамиля Басаева, который участвовал в захвате заложников при нападении на Буденновск летом 1995 года.

"ФСБ России во взаимодействии с МВД РФ 19 ноября на территории Москвы задержан Хазваха Черхигов, 1978 г.р., участвующий в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников при нападении на город Буденновск Ставропольского края", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ.

14 июня 1995 года в результате вооруженного нападения террористов на Буденновск погибли 129 человек, в том числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих. Получили ранения 415 человек, было сожжено и расстреляно 90 автомашин, захвачены в заложники более 1500 граждан.

По словам собеседника агентства, Х.Черхигов доставлен в Главное следственное управления Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. Ему предъявлена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ЦОС ФСБ напомнили, что за нападение на Буденновск в период с 1995 года по 2013 год Ставропольским краевым судом был осужден и приговорен к различным срокам лишения свободы 31 участник данного преступления. В отношении 18 членов банды Ш.Басаева "у следствия имеются подтвержденные сведения об их смерти или нейтрализации в ходе проводимых спецопераций".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в числе нападавших террористов был установлен Черхигов, в отношении которого получены свидетельские показания, изобличающие его преступную деятельность", - отмечает спецслужба.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.11.18 15:14
Собянин обсудил с медиками вопросы улучшения обеспечения льготников лекарствами
.
  20.11.18 14:57
Мужчина пытался угрожать пассажирам московского метро предметом, похожим на гранату
.
  20.11.18 13:17
Пассажиропоток нового участка Солнцевской линии вырос на 20% по сравнению с сентябрем
.
  20.11.18 13:05
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве выросла, но остается ниже эпидпорога
.
  20.11.18 09:27
Собянин назначил глав управ районов Котловка и Кунцево
.
  19.11.18 15:27
Три волны реновации запланированы в расселяемых районах Москвы
.
  19.11.18 13:53
Власти Москвы прорабатывают проект запуска пяти линий МЦД
.
  19.11.18 12:46
Приговор по делу о смерти Магнитского может быть отменен
.
  19.11.18 10:00
Реконструкция подводных газопроводов начинается в исторической части столицы
.
  19.11.18 09:36
Количество поездов "Москва" в столичном метро к концу года превысит сотню


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket