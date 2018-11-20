Член банды Басаева, участвовавший в захвате заложников в Буденновске, задержан в Москве

20.11.18 15:53

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

20 ноября. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о задержании в Москве члена банды Шамиля Басаева, который участвовал в захвате заложников при нападении на Буденновск летом 1995 года.

"ФСБ России во взаимодействии с МВД РФ 19 ноября на территории Москвы задержан Хазваха Черхигов, 1978 г.р., участвующий в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников при нападении на город Буденновск Ставропольского края", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ.

14 июня 1995 года в результате вооруженного нападения террористов на Буденновск погибли 129 человек, в том числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих. Получили ранения 415 человек, было сожжено и расстреляно 90 автомашин, захвачены в заложники более 1500 граждан.

По словам собеседника агентства, Х.Черхигов доставлен в Главное следственное управления Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. Ему предъявлена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ЦОС ФСБ напомнили, что за нападение на Буденновск в период с 1995 года по 2013 год Ставропольским краевым судом был осужден и приговорен к различным срокам лишения свободы 31 участник данного преступления. В отношении 18 членов банды Ш.Басаева "у следствия имеются подтвержденные сведения об их смерти или нейтрализации в ходе проводимых спецопераций".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в числе нападавших террористов был установлен Черхигов, в отношении которого получены свидетельские показания, изобличающие его преступную деятельность", - отмечает спецслужба.