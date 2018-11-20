Более миллиона человек приняли участие в голосовании по выбору имен для российских аэропортов

20.11.18 16:12

© РИА Новости. Вадим Брайдов

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Число проголосовавших за те или иные имена для российских аэропортов превысило миллион человек, больше всего голосов отдано за новые имена для аэропорта Уфы, сообщают организаторы конкурса.

"Число проголосовавших в финальном туре конкурса "Великие имена России на 20 ноября превысило миллион человек. Абсолютный чемпион по числу поданных голосов - аэропорт Уфы, его выбрало 72,6 тыс. участников конкурса. Сопоставимая активность наблюдается по аэропортам Казани (55,4 тыс. человек), Симферополя (43,7 тыс.), Минеральных вод (40,6 тыс.) и Мурманска (35,6 тыс.).

При этом жители Уфы чаще всего хотят назвать свой аэропорт именем башкирского поэта Мустая Карима, Казани - татарского поэта Габдуллы Тукая, Симферополя - художника Ивана Айвазовского, Минеральных Вод - Михаила Лермонтова, Мурманска - Николая II Романова.

Жители Москвы в ходе голосования выбрали для аэропорта "Шереметьево" имя авиаконструктора Андрея Туполева, "Домодедово" - Михаила Ломоносова, "Внуково" - конструктора Сергея Королева.

Жители Санкт-Петербурга среди имен для аэропорта "Пулково" выбирают Петра I.

Как уточняют организаторы, из звезд театра и кино в шорт-лист конкурса попал только Владимир Высоцкий, чьим именем хотят назвать свой аэропорт жители Магадана.