СК объявил в розыск предполагаемого убийцу росгвардейца в Дагестане

20.11.18 16:20

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы Дагестана разыскивают подозреваемого в убийстве в ночь на 18 ноября сотрудника Росгвардии, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" старший помощник руководителя СУ СКР по республике Егор Балашов.

"В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления следственными органами объявлен в федеральный розыск Якубов Хаскил Магомедрасулович, 1989 года рождения. Он является жителем села Балахани Унцукульского района Дагестан. По данным следствия, в ходе возникшего конфликта в ночь на 18 ноября возле клуба-ресторана "Бест" Якубов выхватил табельное оружие у 26-летнего сотрудника Росгвардии и несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся с места происшествия", - сказал Е.Балашов.

Как сообщалось, в ночь на 18 ноября примерно в 4:00 мск возле клуба-ресторана "Бест" в Махачкале неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в сотрудника Росгвардии, который пытался разнять конфликтующих. Позже он скончался.

"Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщал, что в убийстве росгвардейца подозревают чемпиона мира по рукопашному бою Шахбана Мочиева и старшего брата Х. Якубова - Магомеда. Информация о причастности последнего к преступлению по-прежнему проверяется.

По данным источника, Ш.Мочиев тоже стрелял в потерпевшего.

В настоящее время Ш.Мочиев находится в Республиканском ортопедо-травматологическом центре в Махачкале. По словам источника, он отказался от дачи показаний.

Расследуется уголовное дело по ч.1 ст.105 (убийство) и ч.1 ст.222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.