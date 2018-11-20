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20.11.18 16:27

Трое погибших при взрыве на заводе "Авангард" в Ленобласти находились в РФ нелегально

© РИА Новости. Виталий Безруких
20 ноября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Ленинградской области нашла нарушения техники безопасности, трудового и миграционного законодательство при проверке деятельности АО "Гатчинский завод "Авангард", где месяц назад в результате взрыва погибли пять человек.

"Установлено, что организацией допускались нарушения требований пожарной безопасности, выразившиеся в отсутствии системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре и другие. Также выявлены нарушения трудового законодательства, выразившиеся в непроведении вводного инструктажа трудоустроенными в 2018 году в АО "Гатчинский завод "Авангард" работниками, отсутствии в трудовых договорах условий труда на рабочем месте, неиспользовании средств индивидуальной защиты и другие", - сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник.

Установлено, что трое погибших при взрыве иностранных граждан незаконно находились на территории РФ и трудились без патентов.

В отношении директора АО "Гатчинский завод "Авангард" Георгия Михно и юридического лица предприятия возбуждено 16 дел об административных правонарушениях, внесено представление об их устранении.

19 октября на пиротехническом заводе "Авангард" в Гатчинском районе Ленинградской области произошел взрыв. Изначально сообщалось о четырех погибших, гражданине Белоруссии и трех гражданах Узбекистана. Позже СКР сообщил об обнаружении на месте происшествия тела пятого погибшего.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Обвиняемыми стали директор предприятия Г.Михно главный инженер завода Станислав Черников, которые отправлены под домашний арест.

По данным следствия, в день происшествия на территории завода "Авангард" находились несколько человек, не трудоустроенных на предприятии и не прошедших соответствующую аттестацию для работы в цехах по производству пиротехнических изделий. Главный инженер завода допустил их на взрывоопасный объект, где в результате была нарушена технология и меры безопасности.

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