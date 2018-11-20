Омская область за 9 месяцев увеличила экспорт сельхозпродукции в 1,7 раза, установив рекорд

20.11.18 17:17

© РИА Новости. Виктор Толочко

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Экспорт сельскохозяйственной продукции, произведенной в Омской области, в январе-сентябре в 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 70%, сообщил министр сельского хозяйства региона Максим Чекусов на пресс-конференции во вторник.

"В этом году экспорт сельхозпродукции, произведенной в Омской области, вырос в 1,7 раза, то есть, на 70%. Это - рекорд. Мало кто из соседних регионов такого добился. Мы поставили на экспорт продукции на 110,7 млн долларов США (в 2017 году экспорт составил $65,8 млн - ИФ)", - сказал М.Чекусов.

По данным министерства, поставки в страны СНГ за отчетный период составили $37,1 млн, или 33,5% всего объема экспорта, в страны дальнего зарубежья - $73,6 (66,5%).

Ключевыми импортерами омской продукции выступили Казахстан ($26,7 млн, или 24,4% в общем объеме экспорта) и Белоруссия ($3,7 млн, 3,3%). Основными импортерами омской продукции в текущем году выступают также Китай ($22,7 млн, 20,5% в общем объеме экспорта продукции АПК), Турция ($15,4 млн, 13,9%), Монголия ($10,2 млн, 9,3%), Нидерланды ($4,4 млн, 4%). Экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился за отчетный период текущего года к уровню 9 месяцев предыдущего года в 3 раза за счет увеличения экспорта злаковых культур.

Наибольшая доля экспорта приходится на пшеницу (175 тыс. тонн), ячмень (15 тыс. тонн), рапс (13,4 тыс. тонн), рапсовое масло (23,4 тыс. тонн).