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20.11.18 17:44
Минтранс РФ расширит программу субсидирования авиарейсов на Дальний Восток с учетом Забайкалья и Бурятии
"У нас программа субсидирования перевозок предусматривает специальные режимы для ДФО, для субъектов, входящих в его состав. Сейчас мы прорабатываем уточнение этой программы под вновь включенные в ДФО субъекты, естественно, будем оказывать помощь в перевозке", - сказал Е.Дитрих журналистам на форуме "Транспорт России - 2018".
В настоящее время в РФ действуют четыре программы поддержки внутренних авиаперевозок - из европейской части страны на Дальний Восток, в Калининград, Симферополь (утверждены одним постановлением), а также межрегиональных рейсов. В бюджете на 2018 год на эти цели было предусмотрено 7,2 млрд руб. Позднее из резервного фонда выделили еще 400 млн руб., в октябре Минтранс РФ сообщил о планах изыскать дополнительно 300 млн руб.
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