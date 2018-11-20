Минтранс РФ расширит программу субсидирования авиарейсов на Дальний Восток с учетом Забайкалья и Бурятии

20.11.18 17:44

© РИА Новости. Владимир Астапкович

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ намерен расширить программу субсидирования авиарейсов на Дальний Восток, а также внутри округа с учетом присоединения к нему Забайкалья и Бурятии, заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

"У нас программа субсидирования перевозок предусматривает специальные режимы для ДФО, для субъектов, входящих в его состав. Сейчас мы прорабатываем уточнение этой программы под вновь включенные в ДФО субъекты, естественно, будем оказывать помощь в перевозке", - сказал Е.Дитрих журналистам на форуме "Транспорт России - 2018".

В настоящее время в РФ действуют четыре программы поддержки внутренних авиаперевозок - из европейской части страны на Дальний Восток, в Калининград, Симферополь (утверждены одним постановлением), а также межрегиональных рейсов. В бюджете на 2018 год на эти цели было предусмотрено 7,2 млрд руб. Позднее из резервного фонда выделили еще 400 млн руб., в октябре Минтранс РФ сообщил о планах изыскать дополнительно 300 млн руб.