Отопление возвращается в дома жителей Благовещенска, где на теплотрассе случилась авария

20.11.18 17:59

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Большинство домов, оказавшихся без тепла из-за аварии на теплотрассе, в ближайшее время будут подключены к системе, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в городском управлении по делам ГО и ЧС.

"В настоящее время начали заполнять трассу. Аварию пока не устранили, без тепла останутся четыре многоквартирных дома", - сообщил собеседник агентства.

В Амуртеплосервисе уточнили, что более сотни домов были отключены из-за особенностей схемы подачи тепла.

"Чтобы восстановить теплоснабжение в большинстве домов, нужно было добраться до запорной арматуры. Сейчас отсекли аварийный участок. Ремонтные бригады продолжают работать на месте", - отметили в Амуртеплосервисе.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером в Благовещенске произошел порыв на участке трубопровода теплоснабжения в районе улицы Амурская, 62. Под отключение попали 124 многоэтажных дома, в которых проживает почти 15 тыс. человек. В районе, который затронула авария, 62 ведомственных учреждения.