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20.11.18 17:59
Отопление возвращается в дома жителей Благовещенска, где на теплотрассе случилась авария
"В настоящее время начали заполнять трассу. Аварию пока не устранили, без тепла останутся четыре многоквартирных дома", - сообщил собеседник агентства.
В Амуртеплосервисе уточнили, что более сотни домов были отключены из-за особенностей схемы подачи тепла.
"Чтобы восстановить теплоснабжение в большинстве домов, нужно было добраться до запорной арматуры. Сейчас отсекли аварийный участок. Ремонтные бригады продолжают работать на месте", - отметили в Амуртеплосервисе.
Ранее сообщалось, что во вторник вечером в Благовещенске произошел порыв на участке трубопровода теплоснабжения в районе улицы Амурская, 62. Под отключение попали 124 многоэтажных дома, в которых проживает почти 15 тыс. человек. В районе, который затронула авария, 62 ведомственных учреждения.
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