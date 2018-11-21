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21.11.18 06:56
Первый ледовый переход в Прибайкалье открыт на реке Лене
"Протяженность перехода - 400 метров. Толщина льда составляет 16 см, что является безопасным для передвижения пешеходов. Выезд автотранспорта категорически запрещен", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, это первый ледовый переход, открытый текущей зимой в Прибайкалье.
Всего в осенне-зимний период 2018-2019 годов в Иркутской области планируется открыть 55 ледовых переправ в 21 муниципальном образовании, в том числе - зимнюю дорогу по озеру Байкал на остров Ольхон.
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