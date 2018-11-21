Аэропорт Норильска из-за метели работает "по фактической погоде"

21.11.18 07:38

© РИА Новости. Максим Блинов

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Алыкель" (Норильск) из-за продолжающейся вторые сутки метели и сильного бокового ветра работает "по фактической погоде", сообщили агентству "Интерфакс" в аэропорту.

"Это значит, что мы будет оправлять и принимать авиарейсы как только появятся малейшая возможность для безопасного, я подчеркиваю, безопасного взлета и посадки самолета. На отправляющиеся авиалайнеры мы будет регистрировать пассажиров всех ранее отложенных рейсов", - пояснил собеседник агентства.

Все авиакомпании, выполняющие полеты из Норильска, в настоящее время перенесли или отменили вылет своих регулярных авиарейсов, назначенных на утро 21 ноября.

В частности, S7 Airlines отменила рейс в Новосибирск и перенесла на 13.00 (9.00 по мск) вылет в Москву.

Авиакомпания NordStar перенесла рейс, следующий в Минеральные Воды транзитом через Москву, на 15:00 (11.00 по мск), рейс в Сочи - на 13:00 (9:00 по мск).

Также на 12:45 (8:45 мск) отложен вылет самолетов, следовавших в Норильск, но вынужденных еще 20 ноября сесть на запасные аэродромы. Тогда в Нижневартовск (ХМАО) был отправлен рейс Москва-Норильск (авиакомпания S7 Airlines, на борту 168 пассажиров), в Дудинку - рейс Новосибирск-Норильск" (S7 Airlines 75 пассажиров).

Также задержаны несколько авиарейсов, которые должны были вылететь в Норильск из Красноярска, Самары и Москвы.

Между тем по данным синоптиков, 21 ноября на юге Таймыра сохранится очень сильный южный ветер, порывы 15-20м/с, местами 25-30м/с, метель.