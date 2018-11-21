Иркутянка перевела "известному австралийскому актеру" 980 тыс. рублей

21.11.18 07:57

© РИА Новости. Илья Питалев

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Полиция Иркутска проводит проверку по заявлению 42-летней местной жительницы, которая отдала 980 тыс. рублей аферистам из социальных сетей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"Заявительница в одной из популярных социальных сетей познакомилась с мужчиной, который в ходе переписки представился ей популярным актером из Австралии и предложил встретиться. После этого с женщиной связался якобы адвокат актера и предложил для ускорения встречи помочь "актеру" в решении ряда проблем", - говорится в сообщении.

Так, "адвокат" попросил перевести деньги для оформления документов на выезд, получения страховки и оплаты стоянки частного самолета, на котором должен был прилететь в Россию "известный австралийский актер".

"Доверчивая гражданка взяла кредит и перевела на счет аферистов более 980 тыс. рублей. Больше виртуальный друг и его адвокат на связь не выходили. Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию", - уточняется в сообщении.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.