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21.11.18 08:02
Древнее городище повреждено в Омской области
Городище Кип IV (Кипо-Кулары I) площадью 3 тыс. кв. м., относящееся к XII - VIII вв. до н.э., VI - XIII вв. н.э., находится в Тевризском районе.
Проверка показала, что на объекте, взятом под государственную охрану, проводились работы, повредившие археологическое наследие.
"Установлены насыпи отходов деревообработки, нарушения дернового слоя вследствие использования тяжелой транспортной техники. Указанные последствия стали возможны из-за осуществления производственной деятельности по переработке древесины", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, ущерб, равный стоимости спасательных раскопок на разрушенной площади, составил 2 млн рублей.
Начато расследование уголовного дела по ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия).
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