ФСБ разоблачило в Красноярске ячейку экстремистского движения

21.11.18 08:13

© РИА Новости. Виталий Белоусов

21 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники ФСБ пресекли деятельность в Красноярске местной ячейки запрещенного в России международного религиозного объединения "Нурджулар" (запрещенная в РФ экстремистская, террористическая организация), сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального управлении ФСБ России.

"Сотрудники ФСБ совместно с военными контрразведчиками установили двоих лиц, выходцев из стран Средней Азии которые вступили в ряды "Нурджулар" и на протяжении полутора лет предпринимали попытки вовлечения граждан в ячейку организации в Красноярске, распространяя литературу экстремистского толка и читая ее на религиозных собраниях", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что данные лица достоверно знали о том, что указанная организация признана экстремистской и официально запрещена на территории России.

Уголовные дела были возбуждены следственным отделом управления ФСБ по краю по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

В настоящее время решением Свердловского и Советского районных судов Красноярска оба гражданина признаны виновными, приговор вступил в законную силу.